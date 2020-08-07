發展商在疫下積極改劃土地，恒地（0012）新近再就大埔蕉坑公私營項目提交修訂方案，將加設社福設施，些微減少單位數目至近2200伙，而總樓面面積則仍維持在141.2萬方呎。

據城規會文件顯示，恒地新近提交的修訂方案，項目仍以3.6倍作發展，擬建9幢10至15層高的住宅大廈，提供2,198伙，較過去發展方案的2,250個住宅單位，減少52伙或2.3%；另亦加入社福設施，包括一間安老院連日間護理中心、一間安老院、一個公眾停車場及一個巴士掉頭設施，總樓面面積141.2萬方呎，與過去發展方案相同。

資料顯示，恒地2014年向城規會就蕉坑項目申請發展，經多次改動後，終於2016年10月獲「開綠燈」通過，項目分兩個地盤發展，南面地盤擬建5幢9至13層高的住宅大廈，提供506伙私宅；而同區另一地盤則興建4幢12至14層高的資助房屋，提供289伙，單位總數795伙。項目獲批發展方案後，恒地一直未有展開發展，並於2018年6月提出「縮則」增單位的發展方案。

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