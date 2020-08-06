一向熱衷於收購市區舊樓的恒地（0012），新近就尖沙嘴香檳大廈B座申請強拍，據發展商呈交的測量師估值報告，項目估值逾10.9億元，暫為今年強拍新申請個案中，價值最高的項目。

毗鄰美麗華酒店及商場

香檳大廈毗鄰即為恒地系的美麗華酒店及商場，料重建後產生協同效應。據土地審裁處文件顯示，恒地透過9間公司收購香檳大廈B座，共收到80%業權，尚餘12個商舖、4個住宅、3個車位及1樓全層尚未能收購，故透過強拍以統一項目業權。資料顯示，其中一個未能成功收購的地下3號商舖，由英皇（0163）或有關人士持有，英皇2008年6月以3550萬元購入，而該商舖最新估值為4267.93萬元，升幅約兩成；另物業1樓全層則由美麗華（0071）旗下附屬公司華實投資有限公司持有，該公司在1978年以527萬元購入，而物業最新估值為逾1.56億元，升幅則高達28倍。

霍英東54年113萬購入地皮

香檳大廈位於尖沙嘴金巴利道16至20號，地盤面積約2.33萬方呎，現為一幢樓高10層的商住物業，樓齡63年，物業分東翼（A座）與西翼（B座），是次申請強拍部分為西翼（Ｂ座），該座佔地約1.22萬方呎。該地段規劃作「商業」地帶，若香檳大廈整幢作重建，最高地積比率為12倍，即可建樓面約28萬方呎。

翻查資料，香檳大廈地皮原由何東家族持有，已故愛國商人霍英東在1954年以113萬元購入地皮，並興建為商住物業，大廈在1957年落成，為當時九龍區最高的建築物業。霍氏當時積極發展地產事業，更開創「買賣樓花」及分期付款等的銷售方式，而當時香檳大廈住宅物業售價僅數萬元便有交易。至於恒地，則在2011年起籌劃收購香檳大廈，至今B座已成功購得八成業權。

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