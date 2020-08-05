發展商無懼疫情，積極部署推售新盤。據地政總署資料顯示，今年7月共有3個全新盤申請售，包括開紅盤的香港小輪（0050）及帝國集團合作發展的屯門青山灣帝御，發展商在上月就項目2期申請預售，涉614伙，項目預計2022年4月底落成。另恒地（0012）在2018年10月以13.682億元奪的深水埗青山道/元州街市區重建項目，亦申請預售，涉及337伙。

長實九肚項目名為「名日．九肚山」

此外，繼港鐵黃竹坑站1期今年6月申請預售後，2期上月亦入紙申請預售，涉及600伙，項目由嘉里（0683）及信置（0083）合作發展，預計2023年8月底落成。另長實（1113）旗下沙田九肚項目，已命名為「名日．九肚山」（El Futuro），共266伙，預計2022年9月落成。

待批預售樓花15136伙 22個月新高

地政總署資料顯示，至7月底共有31個項目待批預售樓花同意書，涉滾存待批樓花15,136伙，較上月的14,371伙，按月增加約5%，每月待批滾存伙數連升6個月，為2018年9月錄得15,341伙後、22個月新高。

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