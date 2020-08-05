新冠疫情下，恒地（0012）負責銷售的青山公路青山灣帝御‧金灣，上周六首輪銷售紅盤高開後，恒地營業（一）部總經理林達民表示，為讓住戶能夠突顯個人品味，發展商特意為所有單位提供櫥櫃面的選擇。當中特色單位提供「極致瑰麗系列」，設有「型冷」以及「暖和」色系，而標準樓層單位亦提供「型格薈萃系列」，設有「天然白茶色」、「型格暖灰色」以及「時尚臘木色」等3種顏色作選擇。

另外，帝御·金灣設有四個特色花園，由AECOM 團隊負責設計。AECOM 資深助理董事孫天佑表示，四大花園包括「春映花海」、「夏漾御池」、「秋意觀臺」、「冬日雅庭」，當中「春映花海」設有大型開放式草坪及遊樂區，晚上亦有燈飾點綴除，同時保留三棵古樹；而「夏漾御池」設有約 25 米長的戶外泳池及室外按摩池等；「秋意觀臺」為觀景台，讓住戶能夠觀賞園林景色；「冬日雅庭」則能讓住客在區內實踐有機生活，讓住客能栽種花卉、香草、水果及蔬菜等植物，同時可以在園內進行瑜伽、耍太極等活動。

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