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碧堤半島電單車位10萬易手 業主損手近六成

文章日期：2020年8月4日 21:03

土地註冊處資料顯示，深井碧堤半島一個電單車位，上月以10萬元售出，原業主於2017年底以23.8萬元購入，持貨不足三年帳面蝕讓13.8萬元或58%。

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