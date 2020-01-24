恒地林達民：帝御.金灣加推123伙提價2%
文章日期：2020年8月3日 16:48
新冠肺炎疫情未見好轉，恒地（0012）負責銷售的屯門青山公路青山灣帝御．金灣，於上周六首推185伙悉數沽清，今日以折實平均呎價14198元，加推第3號價單涉123伙，恒地營業（一）部總經理林達民表示，3號價單比2號價單提價約2％，會根據市場反應再加推4號價單應市。
帝御．金灣最新加推的123伙，包括30個開放式單位、47個1房單位、30個1房連衣帽間單位、12個2房單位、4個2房連儲物室單位、2個花園特色戶，單位實用介乎212至547方呎，整批折實實呎14198元。
加推單位中，折實售價最高單位為3座11樓1室，折實價721.168萬元，實用面積547呎，屬2房1套連儲物室間隔，折實實呎13,184元。
另折實實呎最高單位，為3座地下5室，折實售價為488.33萬元，實用面積269方呎，屬1房連203方呎私人花園間隔，折實實呎約為18,154元，預計日內將上載新銷售安排。
另恒地地產策劃(一)部總經理余惠偉表示，住客會所設有綠化園林，當中有3棵約6層樓高，特意保育的大樹，而會所室內面積約2.6萬方呎，以遊艇會作設計主調。
其他報道
星堤特色戶餘貨3952萬沽呎價1.78萬 買家成交期1200日
按揭計算機