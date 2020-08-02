加辣限聚令首個周末，在疫情未見好轉下，部份二手業主不開放單位睇樓，令本周末十大屋苑成交回落，中原地產統計，十大屋苑周末成交量連跌3周，本周末僅錄5宗成交，較上周末再減少3宗或37.5%，成交量為半年新低，其中6個屋苑，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、紅磡黃埔花園及天水圍嘉湖山莊均「捧蛋」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由於第三波疫情嚴峻，本港連續12天錄得破百宗確診個案，市民小心為上，盡量留家抗疫，不少業主亦謝絕開門睇樓，加上連日狂風驟雨，削弱市民睇樓意欲，以致周末二手成交偏淡，惟新盤市場承接力仍強，相信待疫情受控後，樓市將會快速反彈。

美聯物業分行亦統計，本周末十大屋苑僅錄約5宗成交，較上周末10宗急跌5成，為今年2月1日及2日後約6個月新低。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，加辣限聚令進一步收緊至2人，二手睇樓活動即時受影響，加上剛過去周末有全新盤推售，銷售反應理想，搶去市場不少購買力。他又指，部分準買家憧憬「疫市」減價盤增加，故仍積極透過電話及網上平台「探市」，個別客戶還價幅度較深，導致買賣呈膠著，預期隨着更多放盤業主擴大議幅，預期樓價有輕微調整壓力，將吸引買家加快入市。