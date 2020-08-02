因應疫情政府早前再推多項防疫措施，投資市場續受牽連，中原(工商舖)資料顯示，7月份市場錄得約265宗工商舖買賣個案，涉及總成交金額約42.33億元，按月分別下跌約12%及24%；惟因應市況逆轉，個別商舖業主心急套現離場，令月內連續錄得多宗大幅減價成交，當中7月份舖位成交量對比6月增加逾四成。

中原(工商舖)董事總經理潘志明指，整體成交宗數下跌，主要來自工廈買賣個案減幅顯著，由6月約230宗下跌至今個月約174宗，減幅約24%，不過7月份舖位7月份錄得約58宗買賣成交，比6月約40宗上升約45%；他指出，政府推出多項防疫限聚措施，更一度禁全日堂食及將限聚令收緊至兩人，再度重擊零售及餐飲市道，陸續有業主心態轉淡，議價空間進一步擴闊，尤其飲食舖減幅較大，在回報率遞增下，吸引部份實力買家趁低吸納，帶動月內交投量上升。

潘氏認為，第三波疫情持續下去，加上本港已連續多日錄得破百宗確診個案，當中更有不少源頭不明的患者，人心惶惶，街上人流大減，零售業淡靜，餐飲行業更因限制入座人數甚至禁堂食而叫苦連天，相信控制人流措施將會持續，更會令不少商戶因不敵市況而須結業。縱使現時整體投資氣氛低迷，市場仍有不少投資者抱著「執筍盤」心態，當中以針對舖位較多，只要減幅持續擴大，叫價較市價吸引，承接力隨即出現；但由於減價盤源有限，不論業主或租客買家大多都持觀望態度，相信8月份疫情暫未見有好轉跡象，預料工商舖交投量難有起色。