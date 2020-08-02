新冠肺炎疫情下，部分業主願意擴大議價幅度，帶動指標甲廈成交量回升。綜合美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，7月份50大指標甲廈錄得5宗買賣成交，較6月份的4宗上升五成，而上月指標甲廈成交面積增至逾1.06萬方呎，按月微升23%。值得留意的是，上月的成交都是於7月中或以後，即本港爆發新一輪疫情後才錄得，而且相關買賣大多以低價易手，反映疫情推動下，業主開始擴大議價空間，並帶動成交增加。

上月錄得買賣的甲廈，包括上環信德中心、金鐘美國銀行中心及葵涌新都會廣場等。不過，該行指，今年以來甲廈買賣仍然處於低位，總結今年首7個月，50大甲廈合共僅錄得39宗買賣，較去年同期的106宗大幅減少逾6成。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，市場游資充裕，利率低企，購買力一直存在，不少實力投資者一直等待機會希望以低價入市「撈底」，而適逢本港近期爆發新一輪疫情，令到部分看淡後市的業主，擴大議價空間沽貨，個別寫字樓單位的成交價更打破多年來的新低紀錄，指標甲廈買賣成交量因而得以保持。他續指，美國啟動無限量量化寬鬆，支持資產價格向上，而市場也逐漸適應「後疫症時代」所帶來的改變，相信甲廈價格稍後再大幅下跌的空間有限，他維持早前對於下半年租售價先跌後升的預測。