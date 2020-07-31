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御海灣次輪暫沽36伙 佔可售近七成

文章日期：2020年7月31日 21:30

新地（0016）屯門新盤御海灣，今日傍晚展開次輪銷售涉55伙，當中54伙為發價單形式銷售。市場消息指，截至今晚9時，御海灣已沽出36伙單位，佔是次可售單位數量67％。

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