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御海灣次輪暫沽36伙 佔可售近七成
文章日期：2020年7月31日 21:30
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新地
（0016）
屯門新盤御海灣，今日傍晚展開次輪銷售涉55伙，當中54伙為發價單形式銷售。市場消息指，截至今晚9時，御海灣已沽出36伙單位，佔是次可售單位數量67％。
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