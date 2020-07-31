據成交紀錄冊顯示，海日灣II第3座18樓A室，屬頂層連天台戶，實用1225方呎，採3房間隔，連1037方呎天台，通過招標以2349.06萬元沽出，實呎價19176元。另9座地下A室，實用980方呎，屬3房間隔，連969方呎花園，招標以1796.34萬元成交，呎價為18330元。