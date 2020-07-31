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海日灣II沽2伙特色戶 吸金逾4100萬

文章日期：2020年7月31日 21:05

雖然新盤市場聚焦新地（0016）今日次輪開售的屯門御海灣，億京旗下已屆現樓的大埔白石角海日灣II，今日連售2𢛅特色戶，單日套現約4145萬元。
 
據成交紀錄冊顯示，海日灣II第3座18樓A室，屬頂層連天台戶，實用1225方呎，採3房間隔，連1037方呎天台，通過招標以2349.06萬元沽出，實呎價19176元。另9座地下A室，實用980方呎，屬3房間隔，連969方呎花園，招標以1796.34萬元成交，呎價為18330元。

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