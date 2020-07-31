近日新冠疫情再惡化，主要反映7月6日至12日具體市況的中原城市領先指數CCL，已見受疫情影響，CCL升勢受阻，最新報181.69點，連升三周後微跌0.04%，惟跌幅輕微，仍然企穩181點高水平以上，未有恐慌性急挫，相信樓價不會因此轉勢向下，料短期CCL繼續高位反覆，兼波幅有機會擴大，但不會轉勢大跌。

其他整體指數方面，CCL(中小型單位)報182.33點，按周跌0.09%，連升三周後回軟，繼續企穩182點水平。

反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報185.01點，卻創46周即約11個半月的新高紀錄，按周升0.02%，連升三周共1.86%；CCL(大型單位)報178.39點，按周升0.19%，連續三周企穩於178點高水平。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今周指數是反映7月初本地再現肺炎確診個案後，當周的市況。

至於四區，4個指數錄得兩升兩跌，港島CCL Mass報192.58點，按周升2.05%，創46周新高；新界西CCL Mass報168.85點，創50周即約一年新高，按周升0.96%，連升兩周共2.59%。

另新界東CCL Mass報192.73點，連升三周後回軟，今周跌1.05%；九龍CCL Mass報178.93點，連升兩周後回軟，今周跌1.68%。