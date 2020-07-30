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柏蔚山四房5609萬沽 呎價4.1萬

文章日期：2020年7月30日 22:45

一手市場再錄大額成交，新世界（0017）旗下北角現樓柏蔚山沽出一伙高層4房戶，為1座32樓C室，實用1362方呎，成交價5609.2萬元，實呎41,184元。

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