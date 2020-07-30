Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
活在灣區
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
即時地產新聞
柏蔚山四房5609萬沽 呎價4.1萬
文章日期：2020年7月30日 22:45
Share
prev
next
一手市場再錄大額成交，新世界
（0017）
旗下北角現樓柏蔚山沽出一伙高層4房戶，為1座32樓C室，實用1362方呎，成交價5609.2萬元，實呎41,184元。
相關新聞
風季來臨 家居防風4貼士 近年多超級颱風 破壞力驚人
萬科青建37億奪大埔馬窩地 每呎地價4738元 較4年半前同區貴1.6倍
新盤本月30宗取消交易 逸璟.龍灣兩買家「跳船」
「搵食艱難」 羅氏開放D2 Place予公眾午膳
嘉峰臺3房已補價860萬 創屋苑新高
租客13萬租大寶閣高層戶 「住正」鄭秀文張智霖樓上
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款