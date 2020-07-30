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御海灣次輪收1307超額23倍
文章日期：2020年7月30日 16:54
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雖然政府再收緊限聚令，但上周六首輪銷情理想的新地
（0016）
屯門御海灣，明日次輪再推出55伙(54伙以發價單形式銷售、1伙招標)，成為新限聚令下首個大型樓盤銷售活動；是次銷售於今日截止認購登記，市場消息指，5日來共接獲約1307張入票，超額23倍。
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