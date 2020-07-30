即時地產新聞

御海灣次輪收1307超額23倍

文章日期：2020年7月30日 16:54

雖然政府再收緊限聚令，但上周六首輪銷情理想的新地（0016）屯門御海灣，明日次輪再推出55伙(54伙以發價單形式銷售、1伙招標)，成為新限聚令下首個大型樓盤銷售活動；是次銷售於今日截止認購登記，市場消息指，5日來共接獲約1307張入票，超額23倍。
 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款