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傲瀧車位238萬售 兩年升值近5成
文章日期：2020年7月30日 15:43
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豪宅屋苑車位有價有市，土地註冊處資料顯示，西貢清水灣傲瀧一個車位，本月以238萬元售出；原業主於2018年中以160萬元一手購入，持貨兩年易手，帳面獲利78萬元，期內物業升值約48%。
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