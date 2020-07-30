測量師盧靜兒指出，打風時於玻璃窗貼上黏力高的牛皮膠紙，可減低颱風與玻璃產生的共鳴效應，從而降低玻璃爆裂的風險。（劉焌陶攝）

【明報專訊】雨季來臨，亦標誌着颱風季節已經殺到。近年出現多個破壞力驚人的超級颱風，暴風雨帶來的水浸、樹木倒塌、雜物橫飛等觸目驚心的景象，都教人難忘。要避免損失，業主就應該在風暴襲港前，了解家居防風措施，及早作出防範。香港測量師學會建築測量組理事盧靜兒就分享了四個家居防風小貼士，讓大家在暴風雨前，做好防風準備。

明報記者 張允亭

攝影 劉焌陶

本港高樓大廈林立，普遍新盤更偏好採用玻璃幕牆及大玻璃窗，美觀之餘更有助採納自然光。可是，每逢打風落雨，玻璃窗就成為家居安全的第一大威脅，而窗邊滲水的善後工夫，就最令人懊惱。首個貼士就正是圍繞窗戶，測量師盧靜兒表示，提前檢查窗戶及維修，便可減少滲水入屋的問題。

一般而言，可用肉眼觀察窗架有沒有變形，再檢查窗鉸內是否有足夠的螺絲及拉釘，查看窗戶周邊的防水膠邊是否完整，留意窗槽排水孔有沒有被阻塞，從而確保窗戶處於正常狀態。

牛皮膠紙硬淨黏力高

同時，為防止玻璃碎裂，大家會於打風前在玻璃窗上貼膠紙，坊間會推薦易撕的皺紋膠紙，但測量師盧靜兒認為，牛皮膠紙夠硬淨，黏力高，亦不失為一個好選擇。盧靜兒解釋，在玻璃窗上貼膠紙最大的作用，是可以減低颱風和玻璃產生的共鳴效應，從而減低玻璃爆破的機會。

其次，戶外的露台要保持去水位暢通，去水位沒有淤塞，才能避免積水。打風前，要緊記將露台雜物妥善收好，搬回室內，以避免颱風將雜物吹走，招致損失之餘，不幸擊中途人就可大可小。

杜絕窗口冷氣機滲水

落雨滲水入屋的高危點又豈只窗戶，第三個貼士就落在冷氣機上。測量師盧靜兒表示，冷氣機滲水通常於窗口機出現，家中使用窗口機的話，可以查看冷氣機四周膠邊有沒有老化，或是否出現縫隙。如有，就應提早維修，杜絕滲水的危機。

提到冷氣機，坊間時有傳聞，打風時不應開冷氣，以免冷氣機的摩打與風鬥力，引致起火。對此，測量師盧靜兒就認為，夏天天氣炎熱，打風下不能開窗，冷氣又長期關閉確實會很焗促，因此她認為冷氣機可以照常啟動，但就應時常注意冷氣機有否出現異常的情况，若有雜聲、或者冒煙就要馬上關掉。

打風時應關上房門

此外，為增加室內空氣流通，可能有人會將房門打開。不過盧靜兒建議，打風時應關上房門，事關當強風正面吹襲窗戶時，室內其實是有足夠的氣壓，令玻璃門窗去抵禦颱風。不過，若然將房門打開，室內就會產生強大的對流，屆時室內的氣壓就未必可以抵禦窗外的颱風，亦會有機會令玻璃碎裂。

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