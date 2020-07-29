上周接獲13份標書的大埔馬窩路住宅地皮，由具內房背景萬科（香港）及青建國際（1240）合組財團，以逾37.05億元投得地皮，以可建樓面面積78.19萬方呎計，每方呎樓面地價4738元，屬市場估值預期之內。地政總署指，該中標財團為出價最高的投標者。

4年半區內地價大升1.5倍

資料顯示，鄰近馬窩路對上一幅開標的住宅官地，要數到中海外（0688）2016年2月以逾21.3億元投得大埔山塘道地皮(即現時天鑽)，當時每方呎樓面地價僅1848元，換言之，每方呎樓面地價4年內升1.5倍。

大埔馬窩路住宅用地，地皮面積24.34萬方呎，最高可建樓面78.19萬方呎，預計可提供約1000伙，是去年推售的大埔白石角優景里近100萬方呎的住宅地後，逾一年來最大規模新界住宅官地。是次入標的發展商多以獨資入標，包括新地（0016）、長實（1113）、恒地（0012）、鷹君（0041）、遠展（0035）、建滔（0148）、建灝。

據賣地章程，中標者要負責興建一段公共道路及迴旋處，及負責維修地盤附近的斜坡，另中標者亦需要提供行人路至兩個山墳，其中一個位於整塊地皮的中間。