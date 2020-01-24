新冠疫情下，大型樓盤繼續推售，由恒地（0012）負責銷售、香港小輪（0050）及帝國集團合作發展商屯門青山公路帝御．金灣，剛上載銷售安排，周六(8月1日)將發展首輪185個單位，為政府推出加辣限聚令後首個全新開售的大型新盤。

增2.5%員工買樓折扣優惠

帝御．金灣銷售將分三組進行，最先揀樓的P組員工認購組別，所有恒地或旗下全資附屬公司、香港小輪及帝國集團之任何董事、全職員工及其直系親屬均可購買，發展商亦更新價單，推出員工置業優惠，有關員工不經代理購買，可獲額外2.5%售價折扣優惠。另A組大手組別則可購兩伙至四伙單位，買家可入2至4票，而B組時段買家則可購1至2伙，買家可入1至4票。項目將於周四晚上8時截止登記，周五下午抽籤決定揀樓次序。

整批185伙單位，實用面積由207至548方呎，包括32伙開放式單位、71伙1房單位 (包括2伙花園特色戶)、32伙1房連衣帽間單位、48伙2房單位及2伙2房連儲物室單位，以定價計，平均實呎14509元，扣除最高6%優惠後(不計員工優惠)，折實平均實呎13638元。若以定價計，市值超過9億元。