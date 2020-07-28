今早在明報財經網看到《彭博》引述知情人士報道，指針對中美角力升級的情況，匯控（0005）主席杜嘉祺正全面審查歐洲與美國的業務，同時研究出售相關業務的可能性。報道又指匯控高層與英倫銀行高層商談時透露，擔心在中美關係緊張的情況下，本港聯繫匯率可能受衝擊，匯控亦可能受影響，出售歐美業務是應對措施之一。

從來，如身處的經濟環境改變，一般來說，不是逆流對抗搞革命，便只要有自身改變適應，又或尋找新的遊戲地方，如匯控因中美角力升級而放棄或出售歐美業務，也屬可以理解。

又如在香港，也認識一些投資朋友在改變套路，出售受疫情或其他不利因素影響的非核心物業組合，套了現後投入更有前景的地方，如「電訊王子」羅珠雄，早前沽出濠涌村屋1280萬、將軍澳都會駅中層單位948萬，剛剛成功再減持一籃子車位，包括擎天半島車位、安泰國際中心車位、豪景花園車位、及剛剛沽出新寶城4個貨車位，一個月內成交超過4000萬，而同時伙拍朋友購入香港多個舊樓地盤打算重建，以及在內地廣東買入大筆可建豪宅等地皮，實行「騰籠換鳥」。

陸振球

明報投資及地產版主編