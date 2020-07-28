近年不少代理都透過貼「街招」吸引買家，地產代理監管局主席梁永祥指，今年上半年該局共接獲148宗投訴，雖然較去年同期減少6%，不過，當中有關「發出違規廣告」的投訴就有41宗，除是各類投訴最多的一類外，數字亦比去年同期的29宗增加12宗。他表示，市民不可信在街上見到的「街招」，甚至不應該致電街招上的電話，助長不法行為。

24宗海外物業投訴涉同一間代理行

第二類最多投訴數字的項目，則是「就境外物業的租金回報提供失實資訊」，共有24宗，梁永祥指，上述24個投訴均來自同一間代理行代理同一個海外物業，另外還有3宗分別來自澳洲、泰國及內地的投訴，即上半年涉及海外物業投訴共27宗，比去年同期3宗勁升8倍。

此外，該局上半年共對95位持牌人採取行動或作出處分，以去年同期122人少22%，合共撤銷了20個牌照及暫時吊銷7個牌照。另地監局上半年在一手樓盤銷售處進行了227次巡查，巡查地產代理商舖403次，分別比去年上半年465次及569次少51%及29%。不過，因應上半年疫情，該局增加網上巡查資數，抽查網上物業廣告有403次，比去年同期304次增33%，抽查網站次數則有227次，比去年同期多35%，而巡查及抽查間發現92宗違規個案，當中有61宗涉及「發出違規廣告」。另方面，對於近日再有代理在街上打鬧，梁永祥予以譴責，並提醒地產代理公司的管理層須為其前線員工的行為負責。

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