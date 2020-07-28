新冠肺炎疫情下，政府昨日公布再收緊限聚令，地產代理監管局主席梁永祥透過網上直播新聞發布會指，新限聚令至少比全面禁止外出好得多，因商業活動仍可繼續進行，代理可以多走幾次便可解決有關問題，並相信代理已經作好準備，例如很多代理會以VR拍片代替現場睇樓，但他亦強烈建議，買家在動筆簽約前至少要到現場參觀一次。

梁永祥：無計劃發放第三波津貼

另外，他又指，今年上半年局方和業界均面對不少挑戰，如部分資格考試及紀律研訊因受疫情影響而被逼取消，今年上半年考生數字僅1696人，比去年上半年的6069人大減72%，而實體巡查的次數亦有所減少。他又補充，因應疫情，今年2月至5月期間，該局取消了7場考試，而在5月至8月期則舉辨及16場考試，希望可以追回之前的進度，但疫情下該局已取消及7月27日的一場考試，並謂8月份的考試亦未知能否恢復。

此外，該局今年上半年已向合資格的個人持牌人提供一筆過專業發展資助，以及協助政府於第二輪「防疫抗疫基金」下，向合資格個人持牌人發放金額相等於兩年牌照費的現金津貼。 被問到會否因應第三波疫情有新一輪津貼，梁永祥指，該局暫時無計劃發放第三波津貼，並指地監局一向都是自負盈虧，且靠代理牌費等支持運作，若長期發放津貼，會令地監局財政壓力變大，並不希望出現將來要追加牌費的結果。

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