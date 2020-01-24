馬鞍山薈朗一個凶宅同層開放式戶，新近以約360萬元易手，較低一層單位今年2月成交價低50萬元或12%。市場消息指，上述薈朗1座低層A05室，實用223方呎，以360萬元易手、實呎16143元，據悉單位為凶宅同層；原業主2016年以約310萬元一手購入，帳面獲利約50萬元或16%。資料顯示，同座低一層同面積A05室，今年2年曾以410萬元易手，即今次成交單位，價錢較其低50萬元或12%。