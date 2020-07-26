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新盤今錄約10成交 琨崙洋房4738萬沽

文章日期：2020年7月26日 19:06

綜合市場消息，新盤市場今日錄約10宗成交，其中華懋青山公路琨崙，以招標形式售出一幢洋房，為綠碧璽獨立屋15號，成交價4738萬元，以洋房實用面積2452方呎計(另559花園和496方呎平台等)、實呎19323元；成交紀錄冊顯示，成交價包括兩個車位，上述為琨崙本月首宗一手成交。
 

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