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帝御‧金灣折實13748元加推62伙

文章日期：2020年7月26日 14:04

昨天首日認購理想、市場消息指已收約1400張入票，由恒地（0012）負責銷售的表青山公路青山灣新盤帝御‧金灣，今日上載2號價單，加推62伙(60伙屬標準單位、2伙屬連花園特色戶)，價單定價平均實呎14626元，維持最高6%直減折扣，整批折實13748元。是次加推單位，包括39伙1房戶、7伙1房連衣帽間戶、16伙2房戶，實用介乎269至487方呎。
 
單位總數611伙的帝御‧金灣，由香港小輪（0050）及帝國集團合作發展，預計日內將上載銷售安排。

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