港府再推售新界大型住宅地、今日截標的大埔馬窩住宅地皮，合共有13間發展商或財團入標，入標數量已超越去年2月由新地（0016）投得的大埔白石角優景里住宅地。

大部分發展商以獨資入標，包括新地（0016）、長實（1113）、恒地（0012）、鷹君（0041）、遠展（0035）、建滔（0148）、建灝，嘉華（0173）伙信置（0083）及招商局置地（0978）亦有入標；另新世界（0017）伙華懋、帝國集團及嘉里（0683）以合資形式入標競投。中資方面，包括獨資的中洲置業、中海外（0688）亦有入標。

上述大埔馬窩路住宅用地，地皮面積24.34萬方呎，最高可建樓面78.19萬方呎，預計可提供約1000伙，為去年推售的大埔白石角優景里地皮後，逾一年來最大規模新界住宅官地。

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，近期一手市況穩定，會因應市況出價。

中洲置業高級銷售及市場策劃經理符錫龍表示，是次屬集團首次獨資入標，因地皮面積大易於剪裁，而區內發展成熟，以合理價錢入標。他續指，因新冠疫情關係，樓價會短期波動，但長遠樓市會平穩發展。

據賣地章程，發展商要負責興建一段公共道路及迴旋處，以及負責維修地盤附近的斜坡。此外，章程亦提及發展商需要提供行人路至兩個山墓，其中一個位於整塊地皮的中間，有可能整個樓盤的佈局。

業界預期，地皮估值27億至41.44億元，預計每方呎樓面地價3500至5800元。

記者：甘潔瑩

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