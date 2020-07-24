事實上，新界東樓價表現同樣突出，新界東CCL Mass最新報194.78點，亦創44周、即約11個月新高，按周升1.59%，連升三周共2.34%。

新界兩區樓價接力上揚，帶動整體樓價繼續向升。至於CCL，最新報181.77點，按周升0.53%，創36周、即約9個月新高紀錄；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass最新報184.98點， 按周升0.73%；CCL(中小型單位)最新報182.49點，按周升0.64%，創43周、即近10個月新高。不過，反映豪宅市場的CCL(大型單位)報178.05點，則按周微跌0.04%。

上述四大整體指數中，CCL、CCL(中小型單位)均已連升三周，分別累升1.85%及1.76%

分區指數方面，除新界樓價升幅顯著之外，九龍CCL Mass最新報181.98點，按周升0.79%，連升兩周共1.72%；惟港島CCL Mass報188.73點，按周跌0.63%，上周急升後今後回軟。

值得留意的是，是次公布的數據尚未反映7月上半月起，本港新冠疫情急速惡化的市況，有關數據將於下周陸續呈現。中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，7月起因本地疫情轉差，令二手交投減慢，相信樓價繼續反覆，波幅忽大忽小，但向上趨勢不變。