申請人的入稟狀中，引述城規會否決項目申請的理由，包括牽涉的土地涵蓋了政府擬建公屋可行性研究的土地，指申請人的申請發展將對公屋發展構成影響；另申請人亦未有足夠證明，顯示發展不會對周邊交通、供水等構成負面影響。另申請人又質疑，城規會作出否決，未有作出足夠的資料搜集。

就上述申請向新地查詢，新地回覆本報指，由於案件已進入司法程序，不適宜作出評論，並強調一直因應社會和市場需要，努力加快興建切合市民需要的住宅項目，會繼續與各界努力，為市民提供合適的居所，以紓緩緊絀的房屋供應。

資料顯示，屯門藍地紫田村的地盤面積22.9萬方呎，新地計劃以6倍地積比率發展，擬建9幢37層高住宅，涉137.24萬方呎，提供1998伙，單位平均面積約689方呎，預計可容納人口約5395人。另設1幢2層高非住宅物業， 作為長者日間護理中心，涉樓面5382方呎；項目預計於2025年落成。