西貢寶石小築新近錄得今年首宗成交，有別墅以2280萬元易手，該別墅原業主為英基學校。

世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，新近錄得西貢寶石小築雙號洋房的成交，該洋房樓高2層，實用面積1294方呎，採3房2廳間隔，享有山景，連約800方呎大花園。原業主早前以2400萬元放盤，最終減價5%後，以2280萬元連租務易手，實呎17620元。按物業現時月租約4.5萬元計，料新買家可享租金回報約2.4厘。

據土地註冊處顯示， 原業主為英基學校(THE ENGLISH SCHOOLS FOUNDATION)， 於1982年，當時連同另外7座洋房以約1050.11萬元購入，估計上述雙號洋房，38年帳面升值約2149萬元或16倍。

位於西貢公路1128號的寶石小築，樓齡約38年，全盤共設20座洋房。據悉，英基學校曾於1982年購入該屋苑8座洋房作收租用途，期後先後於2002年至2004年期間出售其中4座，成交價由430萬元至530萬元；相隔16年後，最新以2280萬元沽出上述洋房，仍持有另外3座洋房，當中有洋房正以意向價2400萬元放售。

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