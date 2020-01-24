香港小輪（0050）及帝國集團合作發展的屯門青山公路帝御1期帝御．金灣，昨日以折實平均實呎13578元首推123伙後，今日對傳媒開放3個示範單位，預計周末對公眾開放示範單位及進行起收票，將按市場反應最快日內加推，有機會月底或下月初開售，並設大手客時段。對於同區另一新盤御海灣亦即將開售，負責銷售的恒地營業(一)部總經理林達民認為，兩盤齊推，屬良性競爭，可達至互惠互利。林預料，帝御．金灣首輪開售當日，將出售約三成單位，即最少涉約184伙。

本地疫情嚴峻，政府宣佈延長公務員在家工作至下月之際，雖然發展商繼續賣樓，但亦不忘做好防疫措施。林達民表示，項目位於尖沙咀美麗華廣場的展銷中心，由以往最高容納1000名參觀人士，現時縮減至十分之一，即同一時段可供100名參觀人士進入；同時，會以派籌方式作分流，並限制連同地產代理在內的每組準買家人數上限為4人。此外，發展商亦於展銷中心門外設置紅外體溫檢測系統，於室內加設多部空氣清新機及不時噴灑由紐西蘭入口的霧化消毒液，以確保展銷中心的清潔衛生。另外，展銷中心內傾談區，將以膠板分隔，以減少社交接觸。

每時段100人參觀 售樓處派籌分流

對問及會否擔心同區另一新盤影響銷情，林達民表示，根據過往經驗，同區有多個新盤齊推，地產代理將會調撥更多人力資源到該區，提高氣氛刺激銷情，故兩盤齊開屬良性競爭，互惠互利。疫市下賣樓，則是適時盡量安排供應予公眾，有助平衡上車客的置業需要。展望下半年，他對樓市感到樂觀，認為樓價會保持平穩，並指現時是自住客買樓上車的絕佳時機。

帝御．金灣為帝御1期，為項目的第3座及第5座，提供611伙，戶型涵蓋開放式、1房、2房及特色戶，實用面積由185至1267方呎。預料關鍵日期為2022年4月，樓花期長約21個月。