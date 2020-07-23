去年下半年社會運動，以及今年上半年新冠肺炎肆虐，令二手私宅獲利比率下跌。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，相繼受去年下半年的社會運動及今年上半年新冠病毒疫情拖累，整體市場交投偏淡，在個別業主蝕讓個案增加下，令私宅轉手獲利比率連續2個「半年度」出現回落；此外，普遍業主願意擴大議價空間及作出實際減價下，導致剛過去的上半年平均每宗轉手賺幅更顯著下跌。

每宗平均賺幅僅七成 三年新低

該行綜合土地註冊處資料所得，今年上半年本港共錄15,247宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例達98.0%，創近8個「半年度」(即四年)新低，並較去年下半年的98.3%跌0.3個百分點，為連續2個「半年度」錄得跌幅，若同比2019上半年的98.6%更跌達0.6個百分點。

平均獲利幅度方面，上半年每宗私宅轉手個案平均賺幅為73.1%，較去年下半年大跌10.6個百分點，連跌4個「半年度」，且為8個「半年度」以來最大跌幅，創下2017年以來的新低。值得注意的是，沽樓獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例跌至四成邊緣，由去年下半年的47.1%，回落5.2個百分點至今年上半年的41.9%。

陳海潮指，下半年市場雖然仍受新冠病毒疫情反覆所掣肘，不過吸取上半年的經驗，只要疫情轉穩並受控，甚至有疫苗面世，加上港區國安法實施，社會狀況有望轉穩，屆時樓市反彈力強，走勢料可相對樂觀，預期下半年私宅業主沽樓獲利比率可回升至98.2%水平，而賣樓平均每宗賺幅亦料上升至76%，扭轉過去2年的跌勢。