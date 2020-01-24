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KOKO HILLS 次輪周日起推售88伙

文章日期：2020年7月22日 22:33

多個新盤推售，會德豐（0020）公布，旗下藍田KOKO HILLS將發售次輪88伙，其中第一批會在周日（26日）發售34伙，同日有10伙進行招標，另外44伙安排於下周五（31日）出售。

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