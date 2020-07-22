公關朋友告知，原來7月24日(本周五)乃是「香港保安從業員日」，而現時香港持有效保安人員許可證的保安從業員大概佔了香港總人口的4%，約有 32 萬人，當中包括保安押運員、電子保安技術員、保安護衞員、保安及物業管理員等。至於選擇7月24日作「香港保安從業員日」，乃是反映個行業是一星期七天24小時服務，發起機構希望業主或住客等可在當日向保安員豎起手指畀個LIKE。

朋友又指出，現今僱主對保安從業員的要求逐步提高，因此，業界亦不斷提供更清晰的服務質素及發展指引，同時致力改善保安從業員低薪的問題。現時大部分的保安從業員均獲得高於最低工資的薪酬。加上科技急速的發展，改變了保安服務的形式，保安從業員因而需要接受培訓以增加對電子保安系統的認識及操作，一方面提高保安效率，另一面可減輕勞力密集的工序。

除此之外，繼年前物業管理業推行資歷架構後，物業管理從業員已實行了發牌制度。而政府亦已為保安服務業推行資歷架構，透過專業培訓以提高保安從業人員的專業水平，吸引更多人才入行。

筆者認為，投資物業若保安制度良好，其實也利物業升值，就算是自住，保安好，出入也更安心。