雖然政府宣布延長防疫措施，但仍無阻發展商推盤大計，由恒地（0012）負責銷售、香港小輪（0050）及帝國集團合作發展的屯門青山公路帝御．金灣，剛公布首張價單，涉及123伙，平均實呎14445元，扣除最高6%即供優惠後，折實平均實呎13578元，較永泰（0369）今年5月推售的同區OMA by the Sea首批12463元高近9%，不過，項目折實入場費約291萬元，為一年半來入場費最平新盤。

首批123伙 折實均呎13578元

恒地營業(一)部總經理林達民指，今張價單屬「抗疫價」，認為較市場折讓約10至15%，並形容為「賣大包」，短期內計劃加推的2號價單，很大機會加價。今張價單123伙，實用207至548方呎，包括32個開放式、57個一房及34個兩房單位，定價309.8至698.2萬元，以最高100天即供6%折扣計，全部售價均低於660萬元，最平一伙為3座高層地下15室，實用207方呎，定價309.8萬元，折實291.212萬元，折實實呎14068元。資料顯示，市場對上一個最平入場費新盤，為去年2月投資者盧華旗下深水埗AVA 228，當時一個實用面積151方呎開放式單位，折實售價約280萬元，整批單位以定價計市值約4.87億元。

最快日內加推料涉約60伙

林達民表示，今次項目定價以同區樓盤作參考，亦有考慮到疫情因素，故有約10至15%折讓，他表示，項目最快日內加推2號價單，料涉及60多伙，屆時很大機會加價，而項目將於周末對外開放示範單位及收票，料最快本月至下月初發售。對於下半年樓市，他認為是樂觀穩定。

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