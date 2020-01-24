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御海灣敲定周六首輪賣108伙
文章日期：2020年7月21日 15:45
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雖然本地新冠疫情暫時尚未受控，但有發展商繼續開賣全新樓盤。新地
（0016）
旗下屯門海皇路御海灣1期，最新上載銷售安排，將於本周六(25日)上午10時起，以價單形式作首輪銷售，並涉及108伙。
根據銷售安排顯示，認購登記截止時間為本周五(24 日)下午1時，期後將會進行抽籤決定揀樓優先次序。至於周六當日，將會A、B兩組進行銷售；A組買家必須購買最少2個、但不多於3個指定單位；B組買家則屬散客時段，最多可購買2個單位。
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