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美孚本月11宗按月減五成 2房781萬沽
文章日期：2020年7月21日 15:30
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本地新冠疫情嚴峻，拖累樓市交投步伐。十大屋苑之一的荔枝角美孚新邨，本月至今暫錄11宗成交，平均實呎14025元，惟成交量僅佔上月22宗的50%。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨最新錄得位於5期蘭秀道22號中層B室的成交個案，實用508方呎，採2房間隔，外望內園景，最新以781萬元成交、實呎15374元，屬近期市價成交。原業主2007年10月以248萬元購入，持貨至今近13年，轉手帳面獲利533萬元，物業升值逾2倍。
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