近日社會聚焦新冠疫情惡化、美國取消香港特殊待遇之際，具體反映6月22至28日成交市況的中原城市領先指數CCL，最新報180.81點，按周升1.04%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報183.65點， 按周升1.11%； CCL(中小型單位)報181.33點， 按周升1.02%；而豪宅樓價表現持續突出，CCL(大型單位)最新報178.11點，按周升1.12%，創20周即約5個月的新高紀錄，反映豪宅樓價走勢跑贏同期大市。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，近兩周計，豪宅樓價明顯跑出， 兩周累升2.35%，相反CCL(中小型單位)同樣連升兩周，但僅累升1.12%。相信短期內豪宅樓價繼續上升，支持整體樓價向上趨勢不變；至於CCL，同樣連升兩周、累升1.31%，追近最近九周即逾2個高位。

另外，今周四大整體指數齊升，是樓價回升九周計，第五次出現，意味整體升勢持續。

若以樓價回升九周計，CCL(大型單位)累升3.47%，升幅是CCL四大整體指數中最大；CCL累升2.77%；CCL Mass累升2.74%；CCL(中小型單位)累升2.64%。

四大分區方面，港島CCL Mass報189.93點，按周升2.60%，升幅為35周即逾8個月最大，兼結束兩周連跌；九龍CCL Mass報180.55點，按周升0.93%，結束三周連跌；新界東CCL Mass報191.73點，按周升0.64%，連升兩周共0.74%；新界西CCL Mass報164.59點，按周微跌0.01%。

不過，隨著本地確診個案不斷上升，預期CCL短期繼續反覆，波幅有機會擴大，但向上趨勢沒有改變，目標190點，預期今年秋季可達到。