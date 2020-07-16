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雲端連沽兩伙吸金1.5億 洋房呎售4.1萬

文章日期：2020年7月16日 21:05

雖然美國取消對香港的特殊待遇、加上近日新冠疫情再趨惡化，但豪宅銷售部署暫未受影響；新地（0016）沙田九肚麗坪路雲端，今日以1.224億元，售出Sommet 9號屋，實用2987方呎另連花園和天台、實呎4.1萬元；雲端之前曾錄得最高成交呎價逾5萬元。
 
此外，雲端亦售出APEX第2座3樓B室分層戶，實用1519方呎，成交價2888.8萬元，實呎1.9萬元。換言之，兩宗成交單日吸金逾1.5億元。

 

 

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