雖然新冠疫情轉壞，但部分發展商旗下新盤開價仍然進取；新地（0016）旗下屯門海皇路御海灣，今日公布首張價單，首批88伙扣除最高22%直減折扣後，折實平均實呎17377元，比2018年底同區菁雋首推16937元再高出2.6%、再創貴絕屯門新盤首批折實均價紀錄外，比5月長沙灣新盤The Campton首推折實16411元，還要高約6%。御海灣周六起對外開放示範單位及收票、最快下周發售。

新地代理業務部總經理張卓秀敏形容，今批價錢為「臨海靚價」，鄰近物業樓齡至少都18年、部份更達30年，以一手樓來計，御海灣開價合理，而同系御半山現時售出單位呎價亦相若，並認為對項目有信心，不擔心疫情會影響銷情。

御海灣今批單位涉88伙，包括21伙開放式，43伙一房及24伙兩房，實用面積261至437方呎，折實售價468.88萬至714.33萬元、折實實呎14992至19592元；最平一伙為2座3樓B室開放戶，定價601.13萬元，折實價468.88萬元，折實實呎17965元。另外，呎價最平則為2座3樓H室，實用424方呎，兩房間隔，定價814.98萬元，折實價635.69萬元，折實實呎14992元，整批單位折實市值逾5億元。

另發展商提供現金回贈，購買多於一伙可回贈1％，曾購買同系映御，珀御及御半山之買家可獲5000元回贈，另有10888元百年好合現金回贈。

記者:林尚民

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