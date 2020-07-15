新加坡最近公布今年第二季按年經濟增長為跌41.2%，之前公布首季為跌3.3%，而香港首季按年經濟增長為負8.9%，稍後公布的第二季數字，相信極為難看。

雖然香港經濟表現不看好，但近期新盤銷情不俗，主要基於低息，銀根充裕和供應短缺，而近日港元匯價因不時升至強方保證而需要金管局沽港元買美元，人民幣也相當堅挺的兌美元貼近七算水平，反映資金在流入中國和香港，相信和中港控制疫情遠勝歐美有一定關係，反而推出港區國安法的影響不大。

仲量聯行發表報告指出，鑑於新型冠狀病毒疫情持續帶來的不明朗因素，不少企業已延遲租用寫字樓的計劃。今年上半年整體甲級寫字樓新承租樓面面積按年下跌53%。整體甲級寫字樓市場期內綠得142萬平方呎負吸納量，為有紀錄以來整體市場最高的負吸納量。核心區以外的寫字樓市場的租賃需求相對理想，主要受惠於租戶在前景未明的情況下尋求更具成本效益的選擇，以控制物業支出。

該行指出，由於租賃需求持續疲弱，整體甲級寫字樓的空置率升至7.6%，是自2009年9月以來的新高。企業相繼搬離核心區，整合或縮減寫字樓空間的趨勢，持續推高傳統核心寫字樓市場的空置率。而在企業控制成本的趨勢下，上半年退租的樓面面積高達130萬平方呎，為18年來的新高，當中74%的面積位於港島區。

看來，經濟不景對商廈的影響和衝擊遠較住宅巿場為大。

陸振球

明報投資及地產版主編