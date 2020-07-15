本港新冠疫情出現第三波爆發，加上美國推出《香港自治法案》及終止對香港的特殊待遇等，仲量聯行香港主席兼資本市場主管曾煥平指，上述因素均會在一定程度上影響樓市，但其影響多深遠，則要視乎中國會否推出反制措施；該行預計，中小型物樓價今年全年將下跌5%至10%，而商舖租金則受疫情及限聚令打擊，全年至40%。

被問及香港樓價會否較難大跌時，曾煥平直言「千祈唔好咁諗」，並指量化寬鬆政策及美聯儲維持低息至2022年底，雖然為本港中小型住宅市起正面支持作用，但現時本港疫情存不確定性、加上政治事件，令樓市添上不明朗因素；同時，若失業率進一步攀升，將為樓價帶來下行壓力。曾表示，若非上半年各國推出量寬政策，本港樓價恐如1997年般大跌30%至40%，因此，呼籲市民不宜對樓市過於樂觀。而行認為，今年本港中小型住宅樓價全年下跌5%至10%，豪宅物業則下調10%至15%。

仲量聯行回顧今年上半年樓市表現，曾煥平指，上半年中小型住宅樓價輕微上升約2%，主要是去年第4季及今年第1季，部分準買家因疫情而暫緩入市，積壓的需求延至今年第2季，加上發展商在第2季積極推售新盤，帶動樓市回升。

零售市場方面，仲量聯行商舖部主管唐偉樂表示，自去年社會事件及今年本港爆發疫情，今年首5個月訪港旅客數目大跌90%，零售市場情況極嚴峻，其中尖沙嘴商舖租金上半年下跌30%；中環、銅鑼灣及旺角等跌20%。在疫情下，零售需求減少，預計商舖舖租全年跌35%至40%。

至於商廈市場，仲量聯行商業部主管鮑雅歷表示，今年第2季本港寫字樓空置率7.6%，是2009年後、近11年來新高紀錄。他表示，不少企業實施居家工作，減少有關的租賃需求，預計寫字樓租金全年將下跌20%至25%。

記者:甘潔瑩

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