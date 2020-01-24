即時地產新聞

新盤今暫5成交 SEA TO SKY三房呎售1.68萬

文章日期：2020年7月15日 16:38

綜合市場資訊，今日截至下午4時30分，新盤市場暫時錄約5宗成交，其中長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，今日暫錄3宗成交，其中3座中層實用759方呎H室，屬海景3房戶，成交價1276.5萬元、實呎16,818元。
 
另新世界（0017）元朗瑧頤，今天沽出1伙望山景3房戶，為12樓A1室，實用577方呎，成交價975.3萬元、實呎16,903元。項目去年開售至今累沽296伙，套現逾16億元，全盤售近94%，所有開放式、1房及2單位已售罄，尚餘少量3房單位待售。
 

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