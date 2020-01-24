雖然疫情再度惡化，但無阻發展商推盤，會德豐（0020）旗下將軍澳日出康城MARINI系列銷情理想，發展商今加推OCEAN MARINI原價最後一批3房及4房單位單位，今日上載的8號價單，涉及36伙，包括9個三房一套連工作間單位、13個三房一套連儲物室單位及14個四房一套連工作間單位，全為海景單位，實用面積794至1062方呎，扣除最高22.1%折扣，折實價1186.8至1910.2萬元，折實實呎14854至18108元，折實平均實呎16801元，以折實價計，料可套現約5.4億元。

發展商同時公布銷售安排，上述36伙將於周六起發售，同日招標發售一伙實用1476方呎四房連天台複式單位。發展商又指，MARINI 系列共售出1538伙，佔可售1615單位逾95%，共套現逾140億元，其中MARINI 累積售出609伙，佔可售647伙單位近94%，套現逾47億元；GRAND MARINI 累沽472伙單位，佔可售502伙單位逾94%，套現近46億元；OCEAN MARINI 累計售出457伙，佔可售466伙單位近98%，套現逾46億元。

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