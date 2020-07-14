疫情惡化下，荔枝角曼克頓山繼上周後，再錄得一宗劈價成交，有名人家族沽貨離場。曾三代任職20世紀初上海建築設計事務所、英資通和洋行的應道富家族，新近以4150萬售出曼克頓山4房大單位。

屋苑近3年來最大宗二手成交

美聯高級區域營業董事吳志輝表示，曼克頓山1座中層A室，實用面積1847方呎，屬4房雙套間隔，享有海景，連2個車位，原業主由最初開價5800萬元，累減1650萬元或近三成後，最終以4150萬元獲新買家承接，實呎22469元，估計上述單位低市價約15%。而上述成交為屋苑自2017年7月後，有同類單位以4200萬元易手後，近3年來錄得的最大額成交。

土地註冊處資顯示，單位原業主為應明儀（YING MING YEE JOANNA），2007年8月以2566.6萬一手買入上述單位和車位，其後轉由應道富、應義鈁及應義鈁等人持有，持貨近13年，帳面獲利1583.4萬元或約六成。

資料顯示，應道富的祖父應子雲為民國時期的上海地產大亨，和其父親應舜卿均為二、三十年代的上海通和洋行買辦，而應道富大學畢業後亦到通和洋行工作，至於應道富的兒子應義鈁亦屬建築師，家族四代均從事建築及相關工作。值得一提是，今年播出的內地電視劇《安家》中出現的「向公館」，便是以見證應家三代人於上海打拼的「應公館」原型，為上海具百年歷史的老洋房。

其他報道

yoo Residence兩房1288萬 7年貶值近三成

SEA TO SKY售樓處 即日起限制參觀人流

天寰2房額印鬆綁貨 3年升兩成半

高力料街舖明年始復蘇 全年租金跌逾30%

黃埔花園3房1160萬沽 SARS貨升值4.8倍

維景灣畔2房海嘯貨929萬 12年升1.5倍

新盤向隅客943萬購首都3房戶

莊士底價3.32億一統結志街舊樓業權