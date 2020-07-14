疫情出現第三波爆發，政府收緊限聚令，令零售行業雪上加霜。高力國際商舖服務高級董事吳凱寧回顧今年上半年商舖市場表現指，商舖市場衝擊較大，上半年部分零售行業如超市，業務能續持穩健增長，反之，核心區大樓面的商舖租戶則有較大壓力，個別品牌或放棄續租或提早離場，預計整體零售業需要更長時間才能回復正常，商舖預計明年中始能復蘇，預計商舖租金全年跌逾30%。

中環甲廈租金全年料跌18%

寫字樓市場方面，高力國際香港商業物業服務主管顏慧萍表示，據該行統計，寫字樓市場已連續4季出現負吸納，整體寫字樓空置率達8.1%，中環甲廈空置率達6.1%，為2009年錄得5.6%後新高數字。她指，現時客戶集中於營運事務、控制及減省成本，因此最大效益是減少租用面積，預計整體寫字樓租金全年下跌14.2%，而中環甲廈寫字樓租金全年跌約18%。

次季房產投資185億 按年跌七成

至於住宅市場，高力國際香港及南中國研究部主管鄧淑賢表示，疫情已持續半年，住宅樓價仍企穩，主要是住宅需求大及低息環境，另未來供應亦不大，對樓價起支撐作用，估計全年住宅樓價僅跌約5%。另高力國際資本市場及投資服務副常務董事胡孝直表示，受疫情影響，次季房地產投資涉185億元，按年跌68%，主要是來自發展商出售非核心物業。

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