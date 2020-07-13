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帝御‧金灣稍後公布開售部署

文章日期：2020年7月13日 16:51

雖然新冠肺炎疫情近日再趨惡化，但新盤銷售部署暫時未有受明顯影響。除新地（0016）屯門御海灣表明今日上載樓書外，帝國集團及香港小輪（0050）合作發展、由恒地（0012）負責銷售的屯門青山公路項目1期帝御‧金灣，集團營業(一)部總經理林達民回應查詢指，帝御‧金灣的籌備工作仍在積極進行中，稍後將公布具體部署。
 
林達民強調，集團會強化售樓處和示範單位的清潔消毒工作，以確保客戶、代理和員工的安全。帝御‧金灣涉611伙，開放式單位由185方呎起，早前已獲批預售樓花同意書。

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