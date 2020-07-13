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疫情惡化下 翰林峰辣稅貨一年實蝕兩成半

文章日期：2020年7月13日 15:05

新冠疫情再爆發，有業主寧蝕讓沽貨。利嘉閣分行經理何詠詩透露，西環翰林峰3座高層D室，實用199方呎開放式設計，望山景，上月以650萬元放盤，直至近日以610萬元沽出，減價40萬元或約6%，實呎30,653元；原業主2019年5月以697.6萬元購入，帳面蝕約87.6萬元，由於物業持有未滿三年，需付樓價一成額印SSD即61萬元，連同其他使費，料實蝕約180萬元或超過25%。
 
何補充，翰林峰7月暫錄上述首宗二手成交，屋苑現時約有40個單位放售，叫價650萬元起。
 

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