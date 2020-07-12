雖然新冠肺炎疫情再轉壞，加上周末有大型新盤推售，不過，二手屋苑成交卻有所增加。中原地產統計，十大屋苑本周末錄得14宗成交，較上周末增加4宗或40%，已連續7個周末保持雙位數成交，其中最多成交為天水圍嘉湖山莊共錄4宗，另鰂魚涌太古城則錄得3宗成交，零成交屋苑包括鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨、東涌映灣園。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日疫情嚴峻，睇樓量難免受影響，但本周末十大屋苑成交量逆市上升，始終量化寬鬆、低息環境下，實物資產可防止財富貶值，加上物業有自住的用途，更可居家避疫，令疫市下樓市仍穩定。

另美聯物業統計，剛過周末兩日10大藍籌屋苑合共錄得約15宗買賣成交，按周上升約36.4%，並連續22個周末維持雙位數水平，零成交屋苑包括康怡花園、紅磡黃埔花園和荃灣中心。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，儘管近日本港疫情再現反彈跡象，在剛過去周末發展商繼續如常推售單位，吸納不少買家入市置業，交投氣氛向好，市場亦料下半月續有全新盤推出。他續稱，雖然疫情對睇樓活動有一定影響，惟未見有業主因而大幅減價，普遍叫價態度依然進取，相信情況受控後，買家便可加速下決定入市。