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環海．東岸開放戶零議價1.1萬租出 業主回報3.6厘

文章日期：2020年7月12日 14:43

紅磡環海．東岸租務甚活躍，7月至今累錄15宗租賃成交；利嘉閣高級經理黃育華表示，環海．東岸新錄得1C座中層L室租賃成交，單位實用219方呎、開放式設計，望市景，以1.1萬元零議價租出，折合實呎租金50元。業主2015年9月以約367.5萬元一手購入單位，現享租金回報率3.6厘。
 

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