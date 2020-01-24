即時地產新聞

KOKO HILLS料收1400票 超額7.7倍

文章日期：2020年7月10日 19:17
會德豐地產常務董事黃光耀(中)。

近日本港新冠肺炎疫情有惡化勢頭之際，明日首輪開售165伙、並表明已加強各項防疫措施的會德豐（0020）藍田KOKO HILLS，市場消息指，項目8日來累收約1400張入票，以明日以發價單形式推出160伙計(另外5伙招標發售)，超額認購約7.7倍。若以本票每張10萬元計，凍結資金約1.4億元。
 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款