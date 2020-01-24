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KOKO HILLS料收1400票 超額7.7倍
文章日期：2020年7月10日 19:17
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會德豐地產常務董事黃光耀(中)。
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近日本港新冠肺炎疫情有惡化勢頭之際，明日首輪開售165伙、並表明已加強各項防疫措施的會德豐
（0020）
藍田KOKO HILLS，市場消息指，項目8日來累收約1400張入票，以明日以發價單形式推出160伙計(另外5伙招標發售)，超額認購約7.7倍。若以本票每張10萬元計，凍結資金約1.4億元。
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