本港新冠肺炎疫情有再趨惡化之際，主要反映6月15日至21日具體市況的中原城市領先指數CCL，當中CCL(大型單位)最新報176.14點，創19周、即近5個月新高，按周升1.21%，升幅為22周、即逾5個月最大。近8周升市計，CCL(大型單位)累升2.32%，升幅是四大整體指數中最大，意味豪宅樓價表現突出，有望追回過去落後的升勢。另同期CCL累升1.71%、反映大型屋苑樓價埸CCL Mass累升1.62%、CCL(中小型單位)累升1.60%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周樓價數據企穩，CCL最新報178.95點，按周升0.27%；CCL Mass最新報181.63點，按周微跌0.05%；CCL(中小型單位)最報179.49點，按周升0.09%。

分區方面，本周四區樓價二升二跌，新界西CCL Mass報164.61點，按周升1.56%，終止2周連跌；新界東CCL Mass報190.50點，按周升0.10%。市區則報跌，九龍CCL Mass報178.90點，按周跌0.05%，連跌3周共2.10%；港島CCL Mass報185.12點，按周跌1.51%，連跌2周共3.56%。樓價回升8周即約2個月計，港島累升1.72%，九龍累升2.48%，新界東累升2.13%，新界西累跌0.11%。

由於本周新冠疫情有捲土重來威脅，對本地樓價的影響，將在7月下旬公佈的CCL開始反映，預期CCL短期繼續反覆，向上升勢沒有改變，目標190點，預期今年秋季可達到。

其他報道

朗城匯最快下月通知收樓 日內推新價單

朗城匯3房現樓全新示位曝光

疫情爆第三波 恆大‧睿峰今早起揀樓暫沽逾50伙

SEA TO SKY第三輪收1.1萬票 長實強調防疫工作足

傳中原第一城分行7員工確診 中原指屬惡意假消息

恆大.睿峰增優惠後賣樓 單日暫沽近30伙

南豐新邨本月7成交 兩房呎價撲1.9萬易手